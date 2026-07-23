Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 23.07.2026 (обновлено: 14:17 23.07.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали пять человек

В Белгороде и городском округе из-за атак ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде и Белгородском округе пять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в Белгороде и Белгородском округе в результате атака беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Белгороде вследствие удара беспилотника по коммерческому объекту у мужчины слепое осколочное ранение плеча. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие детонации загорелось оборудование - возгорание потушено, посечены осколками три автомобиля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Там добавили, еще один мужчина обратился за медицинской помощью после атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде, лечение продолжит амбулаторно. В городской больнице №2 города Белгорода оказана помощь женщине с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Госпитализация не потребовалась.
"В селе Крутой Лог Белгородского округа в результате ракетного обстрела ранены два человека. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, а женщина - осколочные ранения ног, плеча и волосистой части головы", - уточнили в оперштабе.
Пострадавших транспортируют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, женщина в тяжелом состоянии, подчеркнули в штабе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Два человека пострадали при атаке ВСУ на жилой сектор в Красном Луче в ЛНР
Вчера, 13:21
 
Белгородская областьБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала