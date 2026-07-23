В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгороде и Белгородском округе пять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ.

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в Белгороде и Белгородском округе в результате атака беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"В Белгороде вследствие удара беспилотника по коммерческому объекту у мужчины слепое осколочное ранение плеча. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие детонации загорелось оборудование - возгорание потушено, посечены осколками три автомобиля", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Там добавили, еще один мужчина обратился за медицинской помощью после атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде, лечение продолжит амбулаторно. В городской больнице №2 города Белгорода оказана помощь женщине с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Госпитализация не потребовалась.

"В селе Крутой Лог Белгородского округа в результате ракетного обстрела ранены два человека. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, а женщина - осколочные ранения ног, плеча и волосистой части головы", - уточнили в оперштабе.