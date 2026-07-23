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В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 23.07.2026
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11:20 23.07.2026 (обновлено: 11:37 23.07.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

В Белгороде и двух областных округах из-за атаки БПЛА ВСУ ранены пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ ранены пять человек.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Пять человек ранены в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Ранены пять человек", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Белгороде после атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали женщина и двое мужчин, их с ранениями доставляют в городскую больницу №2, повреждены оборудование и автомобиль.
В Белгородском округе на трассе Майский — Головино дрон атаковал грузовик, у водителя слепое осколочное ранение лица, от госпитализации он отказался, а в селе Маломихайловка Шебекинского округа после атаки FPV-дрона на автомобиль у мужчины осколочное ранение спины, его везут в областную больницу, добавляет оперштаб.
По данным штаба, в Белгородском округе в селе Ясные Зори и поселке Октябрьский при детонации дронов повреждены автомобили и цеха предприятия. В Шебекинском округе в селе Белянка дрон повредил производственное помещение предприятия, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский сгорел легковой автомобиль, а в поселке Красная Яруга разбиты административное здание и легковой автомобиль, сгорела грузовая машина, в селе Двулучное Валуйского округа пробита кровля гаража и посечен автомобиль.
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