В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ ранены пять человек.

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Пять человек ранены в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Ранены пять человек", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

В сообщении уточняется, что в Белгороде после атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали женщина и двое мужчин, их с ранениями доставляют в городскую больницу №2, повреждены оборудование и автомобиль.

В Белгородском округе на трассе Майский — Головино дрон атаковал грузовик, у водителя слепое осколочное ранение лица, от госпитализации он отказался, а в селе Маломихайловка Шебекинского округа после атаки FPV-дрона на автомобиль у мужчины осколочное ранение спины, его везут в областную больницу, добавляет оперштаб.