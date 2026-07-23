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СМИ: КСИР заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте - РИА Новости, 23.07.2026
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07:40 23.07.2026
СМИ: КСИР заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте

Reuters: КСИР заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте.
  • Атака была направлена на лагерь «Аль-Адири» и военно-воздушную базу «Али аль-Салем».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте, передает агентство Рейтер.
"Они (КСИР - ред.) атаковали американских военных в кувейтском лагере "Аль-Адири" и военно-воздушной базе "Али аль-Салем", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на КСИР.
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