СМИ: КСИР заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте.
- Атака была направлена на лагерь «Аль-Адири» и военно-воздушную базу «Али аль-Салем».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на базу ВС США в Кувейте, передает агентство Рейтер.
"Они (КСИР - ред.) атаковали американских военных в кувейтском лагере "Аль-Адири" и военно-воздушной базе "Али аль-Салем", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на КСИР.