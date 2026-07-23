США атаковали поисково-спасательные суда в акватории иранской провинции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два поисково-спасательных судна получили серьезные повреждения в результате атаки США в акватории иранской провинции Хормозган.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два поисково-спасательных судна были атакованы США в акватории иранской провинции Хормозган и получили повреждения, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Сегодня ранним утром два поисково-спасательных судна были атакованы США и получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Главное портовое управление провинции Хормозган.