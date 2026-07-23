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США атаковали поисково-спасательные суда в акватории иранской провинции - РИА Новости, 23.07.2026
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06:30 23.07.2026
США атаковали поисково-спасательные суда в акватории иранской провинции

Fars: США атаковали поисково-спасательные суда в акватории иранской провинции

© REUTERS / AL DRAGOФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два поисково-спасательных судна получили серьезные повреждения в результате атаки США в акватории иранской провинции Хормозган.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два поисково-спасательных судна были атакованы США в акватории иранской провинции Хормозган и получили повреждения, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Сегодня ранним утром два поисково-спасательных судна были атакованы США и получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Главное портовое управление провинции Хормозган.
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