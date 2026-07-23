Город Эндимешк в Иране подвергся ракетной атаке со стороны США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США.
- Об атаке сообщило агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Один из объектов в окрестностях города Эндимешк подвергся ракетной атаке США", - говорится в сообщении агентства Mehr со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.