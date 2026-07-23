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Город Эндимешк в Иране подвергся ракетной атаке со стороны США - РИА Новости, 23.07.2026
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03:32 23.07.2026
Город Эндимешк в Иране подвергся ракетной атаке со стороны США

Mehr: город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США.
  • Об атаке сообщило агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Один из объектов в окрестностях города Эндимешк подвергся ракетной атаке США", - говорится в сообщении агентства Mehr со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.
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