Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на два саудовских нефтяных танкера — Encelia и Layla.

Операция была проведена с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, что привело к возникновению пожара.

ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало два саудовских нефтяных танкера, нарушивших запрет на морское судоходство.

"Мы провели специальную военную операцию, целью которой стали два саудовских нефтяных танкера Encelia и Layla, нарушивших запрет на судоходство в Красном море", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.