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Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры - РИА Новости, 23.07.2026
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01:24 23.07.2026
Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры

Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры с применением ракет и БПЛА

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на два саудовских нефтяных танкера — Encelia и Layla.
  • Операция была проведена с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, что привело к возникновению пожара.
ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало два саудовских нефтяных танкера, нарушивших запрет на морское судоходство.
"Мы провели специальную военную операцию, целью которой стали два саудовских нефтяных танкера Encelia и Layla, нарушивших запрет на судоходство в Красном море", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Хуситы отметили, что операция была проведена с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. "Цели были поражены с высокой точностью, что привело к возникновению пожара", - отмечается в сообщении.
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Источник: армия Ирана готова к наземному вторжению США
01:17
 
В миреЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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