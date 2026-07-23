Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

В Армении арестовали двух обвиняемых в доведении сослуживца до самоубийства

Краткий пересказ от РИА ИИ В Армении суд арестовал двух военных по обвинению в доведении сослуживца до самоубийства.

Уголовное преследование младшего сержанта и рядового инициировано в связи со смертью военнослужащего 21 июля.

ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Суд в Армении арестовал двух военных, ранее задержанных следственным комитетом (СК) республики по обвинению в доведении сослуживца до самоубийства, сообщает пресс-служба СК.

"Двое военнослужащих, обвиняемых в том, что они по неосторожности довели военнослужащего до самоубийства, арестованы", - говорится в сообщении.