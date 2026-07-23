В Армении арестовали двух обвиняемых в доведении сослуживца до самоубийства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении суд арестовал двух военных по обвинению в доведении сослуживца до самоубийства.
- Уголовное преследование младшего сержанта и рядового инициировано в связи со смертью военнослужащего 21 июля.
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Суд в Армении арестовал двух военных, ранее задержанных следственным комитетом (СК) республики по обвинению в доведении сослуживца до самоубийства, сообщает пресс-служба СК.
"Двое военнослужащих, обвиняемых в том, что они по неосторожности довели военнослужащего до самоубийства, арестованы", - говорится в сообщении.
Ранее там же сообщили, что в рамках дела, возбужденного в связи со смертью 21 июля военнослужащего, в отношении его сослуживцев — младшего сержанта и рядового — инициировано уголовное преследование по статье "Доведение военнослужащего по неосторожности до самоубийства".
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