Жителя Челябинска арестовали по обвинению в убийстве знакомого в 1999 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд арестовал 53-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве знакомого в 1999 году.

Мужчина обвиняется в том, что он похитил автомобиль «ВАЗ-2108», задушив знакомого металлической проволокой, а тело закопал вблизи кладбища.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Суд арестовал 53-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве в 1999 году знакомого, тело которого он закопал вблизи кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

По данным следствия, в 1999 году мужчина для хищения автомобиля "ВАЗ-2108" у знакомого попросил его о помощи в перевозке личных вещей, а в лесу вблизи улицы Калининградской задушил его металлической проволокой. Автомобиль он похитил, а тело знакомого закопал в районе Митрофановского кладбища.

"Прокуратура Советского района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 53-летнему жителю Челябинска... Советский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре уточнили, что убийство обвиняемый совершил из-за личных неприязненных отношений.

Мужчине предъявили обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости пояснили, что фигурант трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений против личности, а после исчезновения потерпевшего переехал в Алтайский край и несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

Подозреваемый был задержан в Челябинской области, мужчина дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, добавили в СУСК.