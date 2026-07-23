Рейтинг@Mail.ru
Жителя Челябинска арестовали по обвинению в убийстве знакомого в 1999 году - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 23.07.2026 (обновлено: 14:07 23.07.2026)
Жителя Челябинска арестовали по обвинению в убийстве знакомого в 1999 году

Суд арестовал жителя Челябинска по обвинению в убийстве знакомого в 1999 году

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал 53-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве знакомого в 1999 году.
  • Мужчина обвиняется в том, что он похитил автомобиль «ВАЗ-2108», задушив знакомого металлической проволокой, а тело закопал вблизи кладбища.
  • Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Суд арестовал 53-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве в 1999 году знакомого, тело которого он закопал вблизи кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
По данным следствия, в 1999 году мужчина для хищения автомобиля "ВАЗ-2108" у знакомого попросил его о помощи в перевозке личных вещей, а в лесу вблизи улицы Калининградской задушил его металлической проволокой. Автомобиль он похитил, а тело знакомого закопал в районе Митрофановского кладбища.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 29-летней давности
Вчера, 12:21
"Прокуратура Советского района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 53-летнему жителю Челябинска... Советский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-центре.
В прокуратуре уточнили, что убийство обвиняемый совершил из-за личных неприязненных отношений.
Мужчине предъявили обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), отметили в надзорном ведомстве.
В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости пояснили, что фигурант трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений против личности, а после исчезновения потерпевшего переехал в Алтайский край и несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
Подозреваемый был задержан в Челябинской области, мужчина дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, добавили в СУСК.
Кроме того, в среду в ходе поиска в лесу были обнаружены скелетированные останки человека, уточнили в ведомстве.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Блогерше, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток ареста
21 июля, 13:02
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияСоветский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала