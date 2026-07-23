Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Такер Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
- Журналист столкнулся со сложностями при планировании поездки в Россию, хотя визу ему выдали.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
"Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (поездки в Россию - ред.). И людей арестовывают на обратном пути", - сказал Карлсон подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.
Журналист заявил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не уточнив их характер. При этом он подчеркнул, что визу Россия ему выдала.