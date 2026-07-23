Рейтинг@Mail.ru
Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из России - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 23.07.2026
Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из России

Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в РФ

© AP Photo / Ross D. FranklinТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
  • Журналист столкнулся со сложностями при планировании поездки в Россию, хотя визу ему выдали.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
"Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (поездки в Россию - ред.). И людей арестовывают на обратном пути", - сказал Карлсон подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.
Журналист заявил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не уточнив их характер. При этом он подчеркнул, что визу Россия ему выдала.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию
03:14
 
РоссияТакер КарлсонТара Рид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала