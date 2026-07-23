Анохин рассказал о системе поддержки сотрудников с детьми на Смоленщине

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о результатах внедрения корпоративного демографического стандарта в регионе.

По его словам, в настоящее время 166 предприятий и организаций присоединились к областному стандарту.

"Его главная задача — помочь работодателям создать систему поддержки семей сотрудников, при которых они могут совмещать работу, профессиональное развитие и воспитание детей. В прошлом году на областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мы утвердили рекомендации по внедрению корпоративных мер поддержки работников с детьми", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Так, АНО "Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования" предоставляет выплаты при беременности и рождении ребенка, дополнительные отпуска, возможность дистанционной работы, помощь в подготовке детей к школе, сокращение рабочего дня без потери заработной платы. Также организация поддерживает одиноких родителей и сотрудников, воспитывающих детей-инвалидов, помогает молодым родителям и тем, кто возвращается после декретного отпуска.

АО "Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта" также предоставляет выплаты при рождении ребенка, дополнительные отпуска для матерей и отцов, гибкий график, помощь в подготовке детей к школе, подарки детям, организовывают спортивные и семейные мероприятия.

Другая организация — ОАО "Рославльская трикотажная фабрика "Апрель"" — оказывает адресную поддержку своим сотрудникам. На предприятии предусмотрены выплаты при заключении брака, рождении ребенка, помощь многодетным и одиноким родителям, поддержка в сложных жизненных ситуациях, помощь в приобретении лекарств, предоставление транспорта на нужды сотрудников с детьми.

Помимо них, ООО "Внутриобластные междугородные автобусные перевозки" предоставляет выплату при рождении ребенка, поддерживает многодетных родителей и сотрудников, воспитывающих детей-инвалидов, создает условия для использования отпусков, предоставляет работникам выходной на 1 сентября для детей до четвертого класса.

"Важно, что такая работа организована не только в организациях, внедривших корпоративный демографический стандарт. Все больше предприятий Смоленской области включают в коллективные договоры и локальные документы дополнительные меры поддержки семей сотрудников", — указал Анохин.

Например, ПАО "Дорогобуж" с 2026 года увеличило выплату при рождении ребенка до 100 тысяч рублей. АО "Рославльский ВРЗ" предоставляет дополнительные дни отпуска при рождении ребенка, ежемесячно выплачивает пособия на детей от 1,5 до 3 лет.