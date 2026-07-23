Приемная дочь Алены Кравец получила условный срок за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Приемная дочь актрисы, модели и певицы Алены Кравец Даниэлла приговорена в Москве к 2,5 годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Даниэлла Кравец попала в мошенническую схему, сообщив код из СМС злоумышленникам, которые заставили ее отправить крупную сумму денег неизвестному лицу.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 2,5 годам условно приемную дочь актрисы, модели и певицы Алены Кравец Даниэллу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости ее адвокат Геннадий Кузьмин.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно. Обжаловать решение не планируем", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, девушка попала в мошенническую схему – она сообщила код из СМС злоумышленникам, которые позднее начали ей угрожать обвинением в госизмене. Они заставили Даниэллу Кравец отправить неизвестному по почте крупную сумму, деньги ей передал курьер. Позднее выяснилось, что средства принадлежали мужчине, чья несовершеннолетняя дочь также находилась под влиянием мошенников, подчеркнул Кузьмин.