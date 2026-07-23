Приемная дочь Алены Кравец получила условный срок за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приемная дочь актрисы, модели и певицы Алены Кравец Даниэлла приговорена в Москве к 2,5 годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- Даниэлла Кравец попала в мошенническую схему, сообщив код из СМС злоумышленникам, которые заставили ее отправить крупную сумму денег неизвестному лицу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 2,5 годам условно приемную дочь актрисы, модели и певицы Алены Кравец Даниэллу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости ее адвокат Геннадий Кузьмин.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно. Обжаловать решение не планируем", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, девушка попала в мошенническую схему – она сообщила код из СМС злоумышленникам, которые позднее начали ей угрожать обвинением в госизмене. Они заставили Даниэллу Кравец отправить неизвестному по почте крупную сумму, деньги ей передал курьер. Позднее выяснилось, что средства принадлежали мужчине, чья несовершеннолетняя дочь также находилась под влиянием мошенников, подчеркнул Кузьмин.
Ранее приемная дочь певицы в эфире телепередачи заявляла, что подвергалась в семье унижениям и физическому насилию, а в 15-летнем возрасте была возвращена в детский дом. Кравец отвергла обвинения, отмечая, что у девочки были серьезные проблемы со здоровьем и поведением, из-за чего совместное проживание стало невозможным.
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