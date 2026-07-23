Кадыров показал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости. Участок с позициями операторов различных типов беспилотников ВСУ, который обнаружили бойцы спецназа "Ахмат", уничтожен на краснолиманском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Опубликовав соответствующее видео, он уточнил, что на позициях на этой территории были выявлены вражеские операторы разведывательных БПЛА, расчеты FPV-дронов, а также экипажи ударных гексакоптеров типа "Баба-Яга".