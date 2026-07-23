Кадыров показал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили участок с позициями операторов различных типов беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении.
- По выявленному участку был нанесен массированный огневой удар расчетом РСЗО «Град».
- В результате огневого поражения оборудованные позиции противника уничтожены.
ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости. Участок с позициями операторов различных типов беспилотников ВСУ, который обнаружили бойцы спецназа "Ахмат", уничтожен на краснолиманском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Краснолиманское направление. Работа роты БПЛА батальона "Шрам" спецназа "Ахмат" МО РФ. Бойцы обнаружили участок, который противник, судя по всему, решил использовать в качестве удобной площадки для своих БПЛА... После передачи нашими бойцами координат в работу вступил расчет РСЗО "Град" союзных подразделений. По выявленному квадрату был нанесен массированный огневой удар", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Опубликовав соответствующее видео, он уточнил, что на позициях на этой территории были выявлены вражеские операторы разведывательных БПЛА, расчеты FPV-дронов, а также экипажи ударных гексакоптеров типа "Баба-Яга".
"Именно затаившиеся здесь группы неприятеля всячески пытались осложнить продвижение российских войск, обеспечивая разведку, корректировку и нанесение ударов", - отметил глава Чечни.
Кадыров добавил, что в результате огневого поражения оборудованные позиции противника уничтожены.