Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 23.07.2026
Кадыров показал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ

Кадыров показал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ по наводке спецназа "Ахмат"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили участок с позициями операторов различных типов беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении.
  • По выявленному участку был нанесен массированный огневой удар расчетом РСЗО «Град».
  • В результате огневого поражения оборудованные позиции противника уничтожены.
ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости. Участок с позициями операторов различных типов беспилотников ВСУ, который обнаружили бойцы спецназа "Ахмат", уничтожен на краснолиманском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Краснолиманское направление. Работа роты БПЛА батальона "Шрам" спецназа "Ахмат" МО РФ. Бойцы обнаружили участок, который противник, судя по всему, решил использовать в качестве удобной площадки для своих БПЛА... После передачи нашими бойцами координат в работу вступил расчет РСЗО "Град" союзных подразделений. По выявленному квадрату был нанесен массированный огневой удар", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Опубликовав соответствующее видео, он уточнил, что на позициях на этой территории были выявлены вражеские операторы разведывательных БПЛА, расчеты FPV-дронов, а также экипажи ударных гексакоптеров типа "Баба-Яга".
"Именно затаившиеся здесь группы неприятеля всячески пытались осложнить продвижение российских войск, обеспечивая разведку, корректировку и нанесение ударов", - отметил глава Чечни.
Кадыров добавил, что в результате огневого поражения оборудованные позиции противника уничтожены.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Командир "Ахмата" объяснил, почему ВСУ бьют по мирным жителям
20 июля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала