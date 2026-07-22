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"Росгеология" рассказала о крупнейшем месторождении золота в Сибири - РИА Новости, 22.07.2026
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11:03 22.07.2026 (обновлено: 15:14 22.07.2026)
"Росгеология" рассказала о крупнейшем месторождении золота в Сибири

"Росгеология" оценила крупнейшее из открытых в 2025 году месторождений золота

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорная техника работает в карьере
Горная техника работает в карьере - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общие запасы рудного золота Федоровско-Кедровского месторождения, открытого в 2025 году, оцениваются в 28 тонн.
  • На государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонны золота со средним содержанием 1,56 грамма на тонну.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Специалисты "Росгеологии" оценили запасы Федоровско-Кедровского месторождения золота — крупнейшего из открытых в 2025 году.
"Общие запасы рудного золота месторождения составили 28 тонн. <…> На государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну", — говорится в релизе.
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Кроме того, забалансовые запасы (за контуром карьера) составляют 6,3 тонны, добавили в холдинге.
Как отметил главный геолог "Росгеологии" Артур Узюнкоян, на флангах месторождения и четырех участках рудного поля также имеются значительные ресурсы, которые позволят нарастить запасы месторождения.
Гендиректор входящего в "Росгеологию" "РГ Консалтинг" Андрей Некрасов уточнил, что запасы подсчитали на трех участках — Федоровском, Кедровском и Пахомовском, а на еще четырех провели только поисковые работы. Там также выявили ресурсы с высоким содержанием золота. Сейчас завершается разработка проектной документации, начать оценку этих участков планируется уже в этом году.
Федоровско-Кедровское месторождение находится на границе Хакасии и Кемеровской области. Помимо золота, там есть и запасы серебра, которые оцениваются в 17,6 тонны. В прошлом году также открыли месторождение Дубач в Магаданской области (14,7 тонны золота) и Каюрковское на Камчатке (10,8 тонны золота и 12 тонн серебра).
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