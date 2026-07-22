"Росгеология" рассказала о крупнейшем месторождении золота в Сибири

Краткий пересказ от РИА ИИ Общие запасы рудного золота Федоровско-Кедровского месторождения, открытого в 2025 году, оцениваются в 28 тонн.

На государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонны золота со средним содержанием 1,56 грамма на тонну.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Специалисты "Росгеологии" оценили запасы Федоровско-Кедровского месторождения золота — крупнейшего из открытых в 2025 году.

С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну", — говорится в "Общие запасы рудного золота месторождения составили 28 тонн. <…> На государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонны золота категорийсо средним содержанием 1,56 грамма на тонну", — говорится в релизе

Кроме того, забалансовые запасы (за контуром карьера) составляют 6,3 тонны, добавили в холдинге.

Как отметил главный геолог "Росгеологии" Артур Узюнкоян, на флангах месторождения и четырех участках рудного поля также имеются значительные ресурсы, которые позволят нарастить запасы месторождения.

Гендиректор входящего в "Росгеологию" "РГ Консалтинг" Андрей Некрасов уточнил, что запасы подсчитали на трех участках — Федоровском, Кедровском и Пахомовском, а на еще четырех провели только поисковые работы. Там также выявили ресурсы с высоким содержанием золота. Сейчас завершается разработка проектной документации, начать оценку этих участков планируется уже в этом году.