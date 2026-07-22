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Зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики, заявил Дмитриев - РИА Новости, 22.07.2026
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19:32 22.07.2026
Зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики, заявил Дмитриев

Дмитриев: зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Зима приближается, и она раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики", - написал Дмитриев в X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление руководителя норвежской компании Equinor Андерса Опедаля о том, что Европа вряд ли сможет заполнить свои хранилища природного газа даже на 80% до наступления зимы.
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