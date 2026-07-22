Зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зима раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление руководителя норвежской компании Equinor Андерса Опедаля о том, что Европа вряд ли сможет заполнить свои хранилища природного газа даже на 80% до наступления зимы.