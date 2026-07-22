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Качество услуг ЖКХ улучшилось на Дальнем Востоке для 226 тысяч жителей - РИА Новости, 22.07.2026
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18:26 22.07.2026
Качество услуг ЖКХ улучшилось на Дальнем Востоке для 226 тысяч жителей

Качество коммунальных услуг улучшилось почти для 226 тысяч жителей ДФО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСчетчики учета воды
Счетчики учета воды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Качество коммунальных услуг по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" улучшилось почти для 226 тысяч жителей Дальнего Востока, говорится в сообщении Фонда развития территорий.
"С 2025 года в округе построено, реконструировано и модернизировано 162 объекта тепло-, водоснабжения и водоотведения, благодаря чему качество услуг улучшено для 225,7 тысячи человек. Такая работа призвана решать накопившиеся вопросы в сфере ЖКХ по всей России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Он отметил, что всего в рамках нацпроекта в России построили и реконструировали свыше 1,6 тысяч объектов коммунального комплекса. Таким образом, качество услуг улучшилось для более чем 8 миллионов жителей. К 2030 году цифра должна вырасти до 20 миллионов горожан, сейчас в стране поступательно движутся к этой цели.
В число важных проектов на Дальнем Востоке вошел капитальный ремонт магистральной теплосети в городе Томари Сахалинской области. Кроме того, в селе Нижний Цасучей Забайкальского края завершили капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной на улице Мира. Также на Сахалине, в городе Охе, заменили водопровод, добавляется в пресс-релизе.
Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что с 2022 года благодаря льготным займам из средств ФНБ и поддержке из федерального бюджета на Дальнем Востоке модернизировали 172 объекта, в том числе свыше 225 километров коммунальных сетей.
"Для мониторинга хода работ специалисты используют Автоматизированную информационную систему ФРТ. Данные в системе актуализируются по всем этапам реализации проектов и служат основой для подготовки аналитических материалов, что позволяет отслеживать результаты в каждом регионе. На сегодня АИС ФРТ содержит сведения о более 118 тысяч коммунальных объектов на Дальнем Востоке", - добавил он.
 
Дальний ВостокСахалинская областьМарат Хуснуллин
 
 
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