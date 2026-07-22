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Жительница Родинского рассказала, как из шахты вывозили металл - РИА Новости, 22.07.2026
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23:54 22.07.2026
Жительница Родинского рассказала, как из шахты вывозили металл

Жительница Родинского в ДНР рассказала, как из шахты вывозили металл

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПереработка металлолома
Переработка металлолома - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Переработка металлолома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Металл из шахты «Краснолиманская» в Родинском Донецкой Народной Республики после закрытия в августе 2024 года вывозили и сдавали на металлолом.
  • Город Родинское в ДНР был освобожден ВС РФ в декабре 2025 года.
  • По словам местной жительницы, после закрытия шахты в августе 2024 года некоторые люди продолжали резать металл на шахте и вывозить его.
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Металл из шахты "Краснолиманская" в Родинском Донецкой Народной Республики после закрытия в августе 2024 года вывозили и сдавали на металлолом, рассказала РИА Новости местная жительница.
Город Родинское в ДНР был освобожден ВС РФ в декабре 2025 года. Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук докладывал об освобождении Родинского и населенного пункта Вольное президенту РФ Владимиру Путину.
Жительница города, которая попросила не раскрывать ее личность из соображений безопасности и опасений за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, рассказала, что в августе 2024 года руководство шахты рассчитало всех сотрудников, после чего предприятие официально прекратило работу.
"Некоторые еще ходили на работу, резали металл на шахте… Там остались лица, которые дербанили шахту, резали все, что можно было вывезти, сдать в металлолом", - рассказала она.
Ранее житель Родинского Сергей Кушнир рассказывал РИА Новости, что украинские военные мобилизовали до тысячи работников шахты "Краснолиманская" в период, когда город находился под контролем ВСУ.
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