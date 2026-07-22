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В Турции туристам порекомендовали не выходить на улицу днем из-за жары - РИА Новости, 22.07.2026
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11:17 22.07.2026
В Турции туристам порекомендовали не выходить на улицу днем из-за жары

Шенгюль: туристам в Турции следует избегать пребывания на улице в дневные часы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий терапевт Дилек Шенгюль заявила, что из-за волны жары из Греции температура воздуха в ряде регионов Турции может достигать 50 градусов по ощущаемым значениям.
  • Она рекомендовала туристам и местным жителям в наиболее жаркие часы оставаться в помещениях, употреблять достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов.
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Температура воздуха в ряде регионов Турции на фоне пришедшей из Греции волны жары может достигать 50 градусов по ощущаемым значениям, туристам следует избегать пребывания на улице в дневные часы, заявила РИА Новости турецкий терапевт Дилек Шенгюль.
Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы, сообщил в понедельник РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.
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"В ближайшие дни температура воздуха, особенно в регионах Эгейского и Средиземного морей, будет ощущаться на уровне до 50 градусов. В первую очередь туристам и людям из групп риска следует не выходить на улицу с 11.00 до 16.00", — сказала Шенгюль.
По словам собеседницы агентства, пришедшая через Грецию волна жары усиливает свое влияние практически на всей территории Турции. Наиболее тяжелые погодные условия ожидаются в провинциях Эгейского и Средиземноморского побережья.
Эксперт отметила, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в дневные часы может привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний.
Особую осторожность, по ее словам, необходимо соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Шенгюль рекомендовала туристам и местным жителям по возможности оставаться в помещениях в наиболее жаркие часы, употреблять достаточное количество воды, носить легкую одежду светлых тонов и пользоваться головными уборами.
В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Температура воздуха в ряде регионов страны превышает климатическую норму, что повышает риск лесных пожаров и увеличивает нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.
Наиболее высокие температуры традиционно фиксируются в юго-восточных провинциях, однако в летний период жаркая погода охватывает и популярные туристические регионы Эгейского и Средиземноморского побережья.
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