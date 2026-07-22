В Турции туристам порекомендовали не выходить на улицу днем из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий терапевт Дилек Шенгюль заявила, что из-за волны жары из Греции температура воздуха в ряде регионов Турции может достигать 50 градусов по ощущаемым значениям.

Она рекомендовала туристам и местным жителям в наиболее жаркие часы оставаться в помещениях, употреблять достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов.

АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Температура воздуха в ряде регионов Турции на фоне пришедшей из Греции волны жары может достигать 50 градусов по ощущаемым значениям, туристам следует избегать пребывания на улице в дневные часы, заявила РИА Новости турецкий терапевт Дилек Шенгюль.

Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы, сообщил в понедельник РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.

"В ближайшие дни температура воздуха, особенно в регионах Эгейского и Средиземного морей , будет ощущаться на уровне до 50 градусов. В первую очередь туристам и людям из групп риска следует не выходить на улицу с 11.00 до 16.00", — сказала Шенгюль.

По словам собеседницы агентства, пришедшая через Грецию волна жары усиливает свое влияние практически на всей территории Турции. Наиболее тяжелые погодные условия ожидаются в провинциях Эгейского и Средиземноморского побережья.

Эксперт отметила, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в дневные часы может привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний.

Особую осторожность, по ее словам, необходимо соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шенгюль рекомендовала туристам и местным жителям по возможности оставаться в помещениях в наиболее жаркие часы, употреблять достаточное количество воды, носить легкую одежду светлых тонов и пользоваться головными уборами.

В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Температура воздуха в ряде регионов страны превышает климатическую норму, что повышает риск лесных пожаров и увеличивает нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.