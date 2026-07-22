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"Меня обманули?" Новое решение Зеленского вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 22.07.2026
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18:38 22.07.2026 (обновлено: 18:39 22.07.2026)

"Меня обманули?" Новое решение Зеленского вызвало переполох в Сети

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro обсуждают увольнение Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначение на его место Михаила Драпатого.
  • В комментариях читатели выражают недовольство и сомнения относительно текущих событий в Украине.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают увольнение Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначение на его место Михаила Драпатого.
"Он проиграл эту войну с самого начала", — написал один из комментаторов.
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"Подождите, я думал, что Украина побеждает и собирается устроить парад на Красной площади. Странно увольнять начальника армии в разгар триумфа, не правда ли? Или меня обманули?" — поинтересовался другой.
"Вот этого клоуна нужно уволить!" — поделился мнением еще один пользователь.
"А почему бы теперь не провести президентские выборы на Украине?" — предложили читатели.
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Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.
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В миреУкраинаКиевРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил Драпатый
 
 
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