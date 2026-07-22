Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Le Figaro обсуждают увольнение Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначение на его место Михаила Драпатого.

В комментариях читатели выражают недовольство и сомнения относительно текущих событий в Украине.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro активно обсуждают увольнение Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначение на его место Михаила Драпатого.

"Он проиграл эту войну с самого начала", — написал один из комментаторов.

"Подождите, я думал, что Украина побеждает и собирается устроить парад на Красной площади. Странно увольнять начальника армии в разгар триумфа, не правда ли? Или меня обманули?" — поинтересовался другой.

"Вот этого клоуна нужно уволить!" — поделился мнением еще один пользователь.

"А почему бы теперь не провести президентские выборы на Украине?" — предложили читатели.

Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.

Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.