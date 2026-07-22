Краткий пересказ от РИА ИИ Колумнист британского журнала Spectator Мэттьюс признал, что украинские националисты оказывают значительное влияние на Зеленского.

Для того чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.

Отставка министра обороны Федорова также призвана угодить военному истеблишменту Украины.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, который действует в угоду им и в ущерб отношениям с Западом и гражданам Украины, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.

"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины , многие из них - ветераны "Азова"*", - пишет Мэттьюс.

Для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинский средний класс, отмечает колумнист.

Автор пишет, что для того чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова"* Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.

Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому, по словам Мэттьюса, симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.

Специальное подразделение "Азов"* было создано после госпереворота в 2014 году. В состав "Азова"* входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской карательной операции в Донбассе.

Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*. Боевики "Азова"* подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных. "Азовцы"* также использовали мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".

* Запрещенная в России террористическая организация.