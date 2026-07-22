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Британский журнал признал, что Зеленский действует в угоду националистам - РИА Новости, 22.07.2026
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09:54 22.07.2026
Британский журнал признал, что Зеленский действует в угоду националистам

Spectator: украинские националисты оказывают значительное влияние на Зеленского

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумнист британского журнала Spectator Мэттьюс признал, что украинские националисты оказывают значительное влияние на Зеленского.
  • Для того чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.
  • Отставка министра обороны Федорова также призвана угодить военному истеблишменту Украины.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, который действует в угоду им и в ущерб отношениям с Западом и гражданам Украины, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.
"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них - ветераны "Азова"*", - пишет Мэттьюс.
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Для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинский средний класс, отмечает колумнист.
Автор пишет, что для того чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова"* Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.
Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому, по словам Мэттьюса, симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.
Специальное подразделение "Азов"* было создано после госпереворота в 2014 году. В состав "Азова"* входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской карательной операции в Донбассе.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*. Боевики "Азова"* подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных. "Азовцы"* также использовали мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.
 
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