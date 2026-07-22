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"Сага, которая разворачивается вокруг Владимира Зеленского, выставленного в качестве лица демократии - ничто иное, как грандиозная иллюзия. Этот фарс, известный тем, кто входит в его ближайшее окружение, заманил весь мир в то, что, возможно, является самой значимой информационной ловушкой в истории", - написала Мендель в своем аккаунте в социальной сети Х.