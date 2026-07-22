Рейтинг@Mail.ru
Мендель обвинила Зеленского в обмане украинцев и всего мира - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 22.07.2026
Мендель обвинила Зеленского в обмане украинцев и всего мира

Мендель: Зеленский обманул украинцев, скрывая свое стремление к авторитаризму

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Юлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Юлия Мендель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он скрывал свое невежество в управлении страной и стремление к авторитаризму.
  • Мендель назвала Зеленского актером с исключительной интуицией, но указала на его некомпетентность в управлении и нежелание исправлять ситуацию.
  • В мае 2026 года Юлия Мендель была внесена в базу сайта «Миротворец».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обманул миллионы украинцев и весь остальной мир, скрывая свое невежество в управлении страной и стремление к авторитаризму, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«
"Сага, которая разворачивается вокруг Владимира Зеленского, выставленного в качестве лица демократии - ничто иное, как грандиозная иллюзия. Этот фарс, известный тем, кто входит в его ближайшее окружение, заманил весь мир в то, что, возможно, является самой значимой информационной ловушкой в истории", - написала Мендель в своем аккаунте в социальной сети Х.
Она заявила, что Зеленский никогда понятия не имел о том, что происходило в стране, правительстве и даже в его собственном офисе. Мендель назвала его обычным актером с исключительной интуицией, который умеет нравиться людям и быть хорошим на сцене, производить первое впечатление.
"Но за кулисами царит хаос: некомпетентное управление, нарциссизм, сексизм, невежество в общественных делах и никакого желания исправлять ситуацию ... Никто не знает, как часто он списывал со счетов украинцев как неготовых к демократии и за закрытыми дверями выражал предпочтение авторитаризму", - добавила она.
Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда Геббельса, заявила Мендель
11 мая, 23:40
 
В миреВладимир ЗеленскийЮлия МендельВолынская резняУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала