Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он скрывал свое невежество в управлении страной и стремление к авторитаризму.
- Мендель назвала Зеленского актером с исключительной интуицией, но указала на его некомпетентность в управлении и нежелание исправлять ситуацию.
- В мае 2026 года Юлия Мендель была внесена в базу сайта «Миротворец».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обманул миллионы украинцев и весь остальной мир, скрывая свое невежество в управлении страной и стремление к авторитаризму, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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"Сага, которая разворачивается вокруг Владимира Зеленского, выставленного в качестве лица демократии - ничто иное, как грандиозная иллюзия. Этот фарс, известный тем, кто входит в его ближайшее окружение, заманил весь мир в то, что, возможно, является самой значимой информационной ловушкой в истории", - написала Мендель в своем аккаунте в социальной сети Х.
Она заявила, что Зеленский никогда понятия не имел о том, что происходило в стране, правительстве и даже в его собственном офисе. Мендель назвала его обычным актером с исключительной интуицией, который умеет нравиться людям и быть хорошим на сцене, производить первое впечатление.
"Но за кулисами царит хаос: некомпетентное управление, нарциссизм, сексизм, невежество в общественных делах и никакого желания исправлять ситуацию ... Никто не знает, как часто он списывал со счетов украинцев как неготовых к демократии и за закрытыми дверями выражал предпочтение авторитаризму", - добавила она.
Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу скандального украинского сайта "Миротворец".