Зеленский поедет на похороны Грэма*, заявили в Раде

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"Уже на этой неделе президент с командой отправятся в командировку в США. Где планируется встреча по "мирному треку" и похороны (американского сенатора - ред. ) Линдси Грэма*. Ну и по результатам переговоров, возможно, встреча с президентом США", - написал Железняк в своем Telegram-канале.