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Зеленский поедет на похороны Грэма*, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2026
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17:31 22.07.2026
Зеленский поедет на похороны Грэма*, заявили в Раде

Депутат Рады Железняк утверждает, что Зеленский поедет в США на этой неделе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский на этой неделе отправится в США.
  • В командировке Зеленского запланированы встречи по "мирному треку" и, возможно, встреча с президентом США, а также участие в похоронах американского сенатора Линдси Грэма*.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк утверждает, что Владимир Зеленский поедет в США на этой неделе.
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"Уже на этой неделе президент с командой отправятся в командировку в США. Где планируется встреча по "мирному треку" и похороны (американского сенатора - ред. ) Линдси Грэма*. Ну и по результатам переговоров, возможно, встреча с президентом США", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По словам депутата, командировка Зеленского в США продлится почти неделю, учитывая, что похороны Грэма* состоятся 28 июля в Вашингтоне. Поэтому, как отмечает Железняк, в это время ожидать каких-либо решений по кадровым вопросам на Украине не стоит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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