Зеленский поедет на похороны Грэма*, заявили в Раде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский на этой неделе отправится в США.
- В командировке Зеленского запланированы встречи по "мирному треку" и, возможно, встреча с президентом США, а также участие в похоронах американского сенатора Линдси Грэма*.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк утверждает, что Владимир Зеленский поедет в США на этой неделе.
«
"Уже на этой неделе президент с командой отправятся в командировку в США. Где планируется встреча по "мирному треку" и похороны (американского сенатора - ред. ) Линдси Грэма*. Ну и по результатам переговоров, возможно, встреча с президентом США", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По словам депутата, командировка Зеленского в США продлится почти неделю, учитывая, что похороны Грэма* состоятся 28 июля в Вашингтоне. Поэтому, как отмечает Железняк, в это время ожидать каких-либо решений по кадровым вопросам на Украине не стоит.
Сырский — все. Зеленскому приготовиться
Вчера, 08:00