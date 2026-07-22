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Экс-подполковник СБУ рассказал о публикации компромата на Зеленского - РИА Новости, 22.07.2026
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17:07 22.07.2026
Экс-подполковник СБУ рассказал о публикации компромата на Зеленского

Прозоров: Зеленский и его оппоненты будут топить друг друга в компромате

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский и сторонники Михаила Федорова будут публиковать компромат друг на друга.
  • Выброс компромата продлится до заседания Верховной рады 18 августа, на котором могут утвердить нового главу минобороны.
  • Ожидается развитие скандала вокруг коррупции в сфере украинской энергетики.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и сторонники экс-министра обороны Украины Михаила Федорова будут публиковать компромат друг на друга вплоть до следующего заседания Верховной рады 18 августа, когда депутаты могут утвердить нового главу минобороны, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Пока почти месяц Федорова (на должности - ред.) не будет. Соответственно будут бороться, будут интриговать, будут давить, будут вкидывать компромат самый разный", - сказал Прозоров.
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По прогнозу экс-подполковника СБУ, команда Зеленского будет вбрасывать в информационное поле новый компромат на Федорова, а те, кто поддерживают и продвигают Федорова, продолжат взбрасывать компромат на Зеленского. Также, по его мнению, следует ожидать развития скандала вокруг коррупции в сфере украинской энергетики.
"Выброс компромата до 18 августа будет очень большой. Скучно не будет. Поэтому будут биться, биться", - добавил Прозоров.
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
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