Экс-подполковник СБУ рассказал о публикации компромата на Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский и сторонники Михаила Федорова будут публиковать компромат друг на друга.

Выброс компромата продлится до заседания Верховной рады 18 августа, на котором могут утвердить нового главу минобороны.

Ожидается развитие скандала вокруг коррупции в сфере украинской энергетики.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и сторонники экс-министра обороны Украины Михаила Федорова будут публиковать компромат друг на друга вплоть до следующего заседания Верховной рады 18 августа, когда депутаты могут утвердить нового главу минобороны, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

"Пока почти месяц Федорова (на должности - ред.) не будет. Соответственно будут бороться, будут интриговать, будут давить, будут вкидывать компромат самый разный", - сказал Прозоров

По прогнозу экс-подполковника СБУ, команда Зеленского будет вбрасывать в информационное поле новый компромат на Федорова, а те, кто поддерживают и продвигают Федорова, продолжат взбрасывать компромат на Зеленского. Также, по его мнению, следует ожидать развития скандала вокруг коррупции в сфере украинской энергетики.

"Выброс компромата до 18 августа будет очень большой. Скучно не будет. Поэтому будут биться, биться", - добавил Прозоров.

Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.