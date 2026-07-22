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Зеленский уступает Федорову и Буданову* в рейтинге доверия, показал опрос - РИА Новости, 22.07.2026
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16:11 22.07.2026
Зеленский уступает Федорову и Буданову* в рейтинге доверия, показал опрос

"Рейтинг": Зеленский уступает Залужному, Федорову и Буданову по уровню доверия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рейтинге доверия населения Владимир Зеленский уступает послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, экс-главе минобороны Михаилу Федорову и главе своего офиса Кириллу Буданову*.
  • 70% граждан доверяют Залужному, 65% — Федорову, 62% — Буданову* и 59% — Зеленскому.
  • Опрос также показал, что 72% граждан не поддержали увольнение Федорова с должности министра обороны, а отставку Сырского с должности главкома ВСУ поддержала более половины опрошенных — 55%.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия населения послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, экс-главе минобороны Михаилу Федорову и главе своего офиса Кириллу Буданову* свидетельствуют данные исследования, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".
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"Мы попросили респондентов оценить, насколько они доверяют определенным должностным лицам, политическим и общественным деятелям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы.
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Экс-глава минобороны Украины Федоров метит на президентский пост, пишут СМИ
21 июля, 12:32
Так, 70% граждан доверяют Залужному, 65% - Федорову, 62% - Буданову* и всего 59% - Зеленскому. Следом за ним идет украинский боксер Александр Усик, ему отдали свои голоса 54% граждан Украины, тогда как экс-главкому ВСУ Александру Сырскому выразили доверие 23%, а экс-президенту Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) – 21%.
Кроме того, согласно опросу, 72% граждан не поддержали увольнение Федорова с должности министра обороны, 5% - поддержали. Еще 17% - ответили, что им безразлично, а 6% выбрали вариант "трудно ответить". Отставку Сырского с должности главкома ВСУ поддержала более половины опрошенных – 55%, против увольнения выступили 15%. Еще 19% ответили, что относятся безразлично к этому вопросу, а остальные 11% выбрали вариант "трудно ответить".
Опрос проводился с 20 по 21 июля 2026 года методом телефонных интервью. В опросе приняли участие 1 тысяча респондентов. Заявленная погрешность составляет не более 3,1%.
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Сырский — все. Зеленскому приготовиться
Вчера, 08:00
 
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