СМИ назвали возможную причину отставки Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

16 июля Рада утвердила 16 новых министров, а кресло министра обороны осталось вакантным после заявления Зеленского об отставке Михаила Федорова.

Зеленский назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова, сообщает агентство Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова . На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

Как отмечает агентство, поднявшийся в связи с увольнением Федорова шум сделал Зеленского уязвимым для обвинений в том, что он пытался избавиться от возможного политического соперника.

"Для Зеленского многое стоит на кону ... Этот эпизод угрожал подорвать его (Зеленского - ред.) авторитет и, вероятно, привел к его решению уволить Сырского во вторник, резко изменив курс", - говорится в сообщении.

Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Федорова может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.