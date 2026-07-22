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СМИ назвали возможную причину отставки Сырского - РИА Новости, 22.07.2026
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11:07 22.07.2026 (обновлено: 12:08 22.07.2026)
СМИ назвали возможную причину отставки Сырского

AP: Зеленский отправил в отставку Сырского из-за страха за свой авторитет

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, а кресло министра обороны осталось вакантным после заявления Зеленского об отставке Михаила Федорова.
  • Зеленский назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Главком ВСУ Сырский извинился перед экс-министром обороны Федоровым
20 июля, 21:15
Как отмечает агентство, поднявшийся в связи с увольнением Федорова шум сделал Зеленского уязвимым для обвинений в том, что он пытался избавиться от возможного политического соперника.
"Для Зеленского многое стоит на кону ... Этот эпизод угрожал подорвать его (Зеленского - ред.) авторитет и, вероятно, привел к его решению уволить Сырского во вторник, резко изменив курс", - говорится в сообщении.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Федорова может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.
Политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров ранее заявил РИА Новости, что причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами. По мнению эксперта, Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Владимира Зеленского.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Вчера, 10:41
 
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