Запад держит Зеленского в страхе, заявил эксперт

По его словам, недавняя отставка Александра Сырского и его замена на Михаила Драпатого вписывается в логику борьбы Зеленского за личную власть и контроль. Однако, как отмечает эксперт, это закономерный цикл, поскольку через полгода-год Зеленскому опять напомнят, "кто он и что должен делать", выставив против него очередную фигуру.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. СК РФ заочно предъявил Драпатому обвинения в организации обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах, в результате которых получили ранения более 150 человек.



*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов