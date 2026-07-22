Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные кураторы киевского режима держат Владимира Зеленского в страхе, используя влияние Михаила Федорова и Кирилла Буданова, заявил РИА Новости политический обозреватель Владимир Скачко.
- По мнению эксперта, появление новых фаворитов Запада призвано напомнить Зеленскому о его обязанностях перед спонсорами.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Западные кураторы киевского режима держат Владимира Зеленского в страхе, используя влияние экс-главы минобороны Михаила Федорова и руководителя офиса президента Кирилла Буданова*, заявил РИА Новости политический обозреватель "Украина.ру" Владимир Скачко.
По мнению эксперта, периодическое появление новых фаворитов Запада призвано напомнить главе киевского режима о его обязанностях перед спонсорами.
"Запад понимает, что Зеленский превращается в хвост, виляющий собакой, поэтому периодически его удерживает, создавая источники внутреннего давления. Его пугают угрозами провести выборы, чтобы снести его, и подсовывают ему то Валерия Залужного, то Федорова, то Кирилла Буданова*", - сказал Скачко.
По его словам, недавняя отставка Александра Сырского и его замена на Михаила Драпатого вписывается в логику борьбы Зеленского за личную власть и контроль. Однако, как отмечает эксперт, это закономерный цикл, поскольку через полгода-год Зеленскому опять напомнят, "кто он и что должен делать", выставив против него очередную фигуру.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. СК РФ заочно предъявил Драпатому обвинения в организации обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах, в результате которых получили ранения более 150 человек.
*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов