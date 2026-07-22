Лавров: Запад пытается подорвать эффективность сотрудничества в АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные страны пытаются подорвать эффективность сотрудничества в рамках АСЕАН, заявил Сергей Лавров.
- Подобные действия противоречат основополагающим принципам АСЕАН, включая консенсус, равноправие, взаимное уважение и поиск компромиссов.
- Министерское совещание "Россия — АСЕАН" прошло 22 июля в Маниле и было приурочено к 35-летию отношений России с Ассоциацией.
МАНИЛА, 22 июл — РИА Новости. Западные страны пытаются подорвать эффективность сотрудничества в рамках АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В последнее время западные страны пытаются сделать все, чтобы форматы сотрудничества, если не подорвать, то сделать менее эффективными. Создаются различные треугольники, квадраты, прочие конфигурации, закрытые, с откровенно блоковым направлением на то, чтобы кого-то сдерживать, кому-то противостоять", — сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.
По словам министра, подобные действия противоречат основополагающим принципам АСЕАН, включая консенсус, равноправие, взаимное уважение и поиск компромиссов, отражающих интересы всех участников. Россия намерена и дальше отстаивать эти принципы в работе асеановских механизмов, отметил российский министр.
Министерское совещание Россия — АСЕАН прошло 22 июля в Маниле и было приурочено к 35-летию отношений России с Ассоциацией.