Лавров: Запад пытается подорвать эффективность сотрудничества в АСЕАН

По словам министра, подобные действия противоречат основополагающим принципам АСЕАН, включая консенсус, равноправие, взаимное уважение и поиск компромиссов, отражающих интересы всех участников. Россия намерена и дальше отстаивать эти принципы в работе асеановских механизмов, отметил российский министр.