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ЮНЕСКО включила ливанский город Тир в список наследия под угрозой - РИА Новости, 22.07.2026
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17:06 22.07.2026
ЮНЕСКО включила ливанский город Тир в список наследия под угрозой

ЮНЕСКО включила город Тир в список наследия под угрозой на фоне ударов Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГород Тир (Сур), Ливан
Город Тир (Сур), Ливан - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Город Тир (Сур), Ливан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЮНЕСКО внесла развалины древнего города Тир в Ливане в список находящегося под угрозой всемирного наследия.
  • Израильская авиация нанесла удары по кварталу Асари вблизи древнеримского ипподрома в Тире, уничтожив жилой многоэтажный дом.
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Организация ЮНЕСКО внесла развалины древнего города Тир в Ливане в список находящегося под угрозой всемирного наследия на фоне израильских ударов по стране, говорится в заявлении организации.
"Только что включено в список находящегося под угрозой всемирного наследия: Тир, Ливан", - говорится в сообщении ЮНЕСКО в социальной сети Х.
В мае очевидцы рассказали РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по кварталу Асари в непосредственной близости от древнеримского ипподрома в Тире, в результате был уничтожен жилой многоэтажный дом. Министр культуры Ливана Гассан Саламе провел серию переговоров со своими коллегами в разных странах и профильными международными организациями после сообщений об ударах по археологическим и историческим объектам на юге страны, в том числе в Тире.
Тир на юге Ливана является одним из древнейших городов региона и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе и его окрестностях сохранились археологические памятники римского и финикийского периодов, включая древнеримский ипподром и другие исторические объекты.
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