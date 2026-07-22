ЮНЕСКО включила ливанский город Тир в список наследия под угрозой

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Организация ЮНЕСКО внесла развалины древнего города Тир в Ливане в список находящегося под угрозой всемирного наследия на фоне израильских ударов по стране, говорится в заявлении организации.

Тир на юге Ливана является одним из древнейших городов региона и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе и его окрестностях сохранились археологические памятники римского и финикийского периодов, включая древнеримский ипподром и другие исторические объекты.