ЮНЕСКО включила ливанский город Тир в список наследия под угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЮНЕСКО внесла развалины древнего города Тир в Ливане в список находящегося под угрозой всемирного наследия.
- Израильская авиация нанесла удары по кварталу Асари вблизи древнеримского ипподрома в Тире, уничтожив жилой многоэтажный дом.
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Организация ЮНЕСКО внесла развалины древнего города Тир в Ливане в список находящегося под угрозой всемирного наследия на фоне израильских ударов по стране, говорится в заявлении организации.
В мае очевидцы рассказали РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по кварталу Асари в непосредственной близости от древнеримского ипподрома в Тире, в результате был уничтожен жилой многоэтажный дом. Министр культуры Ливана Гассан Саламе провел серию переговоров со своими коллегами в разных странах и профильными международными организациями после сообщений об ударах по археологическим и историческим объектам на юге страны, в том числе в Тире.
Тир на юге Ливана является одним из древнейших городов региона и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе и его окрестностях сохранились археологические памятники римского и финикийского периодов, включая древнеримский ипподром и другие исторические объекты.