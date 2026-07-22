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Мэр Ялты сообщила, что пострадавшим от атаки ВСУ окажут материальную помощь - РИА Новости, 22.07.2026
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16:21 22.07.2026
Мэр Ялты сообщила, что пострадавшим от атаки ВСУ окажут материальную помощь

Павленко: пострадавшим от атаки ВСУ на Ялту окажут материальную помощь

© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"Янина Павленко
Янина Павленко - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"
Янина Павленко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте ранены 17 человек.
  • Пострадавшим от атаки окажут материальную помощь, также им предоставлена возможность отселения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшим от атаки ВСУ на многоквартирный жилой дом в Ялте окажут материальную помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
"Тем, кто нуждается, предоставлена возможность отселения, администрацией налаживается удобный формат работы по приему документов для оказания материальной помощи пострадавшим", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, улица в районе атаки временно перекрыта, пострадавшим оказывается необходимая помощь, идет техническое обследование поврежденной многоэтажки.
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