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Одиннадцать пострадавших при атаке на Ялту получили амбулаторную помощь - РИА Новости, 22.07.2026
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Одиннадцать пострадавших при атаке на Ялту получили амбулаторную помощь

Одиннадцать пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Ялту получили амбулаторную помощь

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на Ялту пострадали 17 человек.
  • Одиннадцать человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших из-за удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
"Еще 11 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯлтаРоссияРеспублика КрымОлег КрючковВооруженные силы Украины
 
 
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