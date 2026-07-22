Одиннадцать пострадавших при атаке на Ялту получили амбулаторную помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на Ялту пострадали 17 человек.
- Одиннадцать человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших из-за удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
"Еще 11 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.