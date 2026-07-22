Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту выросло до 17 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Ялту выросло до 17 человек, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Ранее он сообщал, что 13 человек ранены, трое из них в тяжелом состоянии, из-за удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.