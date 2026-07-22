Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту выросло до 17 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Ялту выросло до 17 человек.
- Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Ялту выросло до 17 человек, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее он сообщал, что 13 человек ранены, трое из них в тяжелом состоянии, из-за удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
"По уточненным данным, во время ночной атаки врага в Ялте ранено семнадцать мирных жителей", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18