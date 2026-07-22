При ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ночного удара дрона ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
- Всего в городе пострадали 17 мирных жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Тринадцать человек получили ранения после ночного удара БПЛА по многоэтажке в Ялте, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Трое — тяжелые. Шесть человек госпитализировали", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что всего в городе пострадали 17 мирных жителей.
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22 июня 2022, 17:18