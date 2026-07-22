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Wildberries начинает выплаты продавцам, пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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21:10 22.07.2026 (обновлено: 23:37 22.07.2026)
Wildberries начинает выплаты продавцам, пострадавшим от атак ВСУ

Ким: пострадавшие от атак ВСУ продавцы WB начнут получать выплаты сегодня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель Wildberries заявила, что порядка 88 тысяч продавцов, пострадавших от атак ВСУ на склады, получат первые выплаты уже сегодня.
  • По ее словам, в течение суток будет нормализована работа сервиса по вывозу товаров с приоритетом на сборку покупательских заказов.
  • Поскольку страховка промышленных объектов не покрывает террористические риски, компания обратилась в профильные госструктуры и к банкам-партнерам для поиска системного решения.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших от атак ВСУ на склады Wildberries начнут получать выплаты уже сегодня, заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким.
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"Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца", — сказала она журналистам.

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Столько же времени отводится на нормализацию работы сервиса по вывозу товаров, при этом в приоритете будет сборка покупательских заказов. По словам Ким, это важно, чтобы обеспечить стабильный потребительский спрос.
Она также подчеркнула, что руководство Wildberries начало организацию финансовой поддержки с первых дней атаки, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Однако действующая страховка промышленных объектов не предусматривает террористические риски и атаку БПЛА. Поэтому компания уже обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам для поиска системного решения.
В минувшую субботу украинские боевики ударили дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске погиб один человек, еще семеро стали жертвами в Электростали. Сегодня под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эти удары могут представлять собой военное преступление и требуют расследования.
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