Wildberries начинает выплаты продавцам, пострадавшим от атак ВСУ

"Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца", — сказала она журналистам.

В минувшую субботу украинские боевики ударили дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске погиб один человек, еще семеро стали жертвами в Электростали. Сегодня под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.