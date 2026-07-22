В пригороде Харькова и Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Харькова, очередная серия взрывов прозвучала в Сумах на фоне воздушной тревоги в ряде районов Харьковской и Сумской областей, сообщает украинский телеканал "Общественное".