В пригороде Харькова и Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прогремел взрыв.
- В Сумах прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги в ряде районов Харьковской и Сумской областей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Харькова, очередная серия взрывов прозвучала в Сумах на фоне воздушной тревоги в ряде районов Харьковской и Сумской областей, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв прогремел в пригороде Харькова", - сообщает телеканал.
Также "Общественное" сообщило об очередной серии взрывов, прогремевшей в Сумах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в ряде районов Сумской и Харьковской областей.
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