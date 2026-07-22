Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе, Сумах и пригороде Харькова прогремели взрывы.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в ряде районов Сумской, Харьковской и Одесской областей.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Одессе, Сумах и пригороде Харькова прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации начали поступать с полночи.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучит в ряде районов Сумской и Харьковской областей, а также в Одесской области.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18