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СМИ: у городов Тебриз и Сирик в Иране прогремели взрывы - РИА Новости, 22.07.2026
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02:46 22.07.2026 (обновлено: 03:08 22.07.2026)
СМИ: у городов Тебриз и Сирик в Иране прогремели взрывы

Reuters: у городов Тебриз и Сирик в Иране прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У городов Тебриз и Сирик в Иране прогремели взрывы, передает агентство Рейтер.
  • Взрывы произошли к западу от Тебриза на северо-западе Ирана и в районе Сирика на юге страны.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели у городов Тебриз и Сирик в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские агентства.
"Tasnim передает, что несколько взрывов раздалось к западу от города Тебриз на северо-западе Ирана... Fars передает, что несколько взрывов раздалось в районе города Сирик на юге Ирана", - говорится в сообщении Рейтер.
Как позднее добавило Рейтер со ссылкой на Tasnim, чиновник из провинции Хормозган заявил, что атаки или взрыва в Сирике или где-либо еще в этой провинции не было.
Ранее в центральном командовании ВС США заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.
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