СМИ: у городов Тебриз и Сирик в Иране прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У городов Тебриз и Сирик в Иране прогремели взрывы, передает агентство Рейтер.
- Взрывы произошли к западу от Тебриза на северо-западе Ирана и в районе Сирика на юге страны.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели у городов Тебриз и Сирик в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские агентства.
Как позднее добавило Рейтер со ссылкой на Tasnim, чиновник из провинции Хормозган заявил, что атаки или взрыва в Сирике или где-либо еще в этой провинции не было.
Ранее в центральном командовании ВС США заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.