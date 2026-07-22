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В Германии предупредили правящую коалицию о возможном поражении на выборах - РИА Новости, 22.07.2026
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18:01 22.07.2026
В Германии предупредили правящую коалицию о возможном поражении на выборах

Премьер Саксонии Кречмер допустил поражение правящей коалиции на выборах в ФРГ

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предупредил о возможном поражении правящей коалиции Германии на следующих выборах в бундестаг из-за затяжного кризиса.
  • По мнению Кречмера, Германия уже семь лет находится "в состоянии упадка", сопровождающегося бегством бизнеса, потерей рабочих мест и высоким дефицитом бюджетов федеральных земель.
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) предупредил правящую коалицию Германии о возможном поражении на следующих выборах в бундестаг из-за затяжного кризиса в стране.
"Люди должны почувствовать, что что-то меняется, поэтому федеральное правительство (ФРГ - ред.) должно наконец-то ускорить темпы. В противном случае я предвижу мрачные перспективы на следующих выборах в бундестаг", - заявил Кречмер в интервью газете Handelsblatt.
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Политик отметил, что Германия уже семь лет находится "в состоянии упадка", сопровождающегося бегством бизнеса, потерей рабочих мест и высоким дефицитом бюджетов федеральных немецких земель.
"Страна движется по катастрофическому пути, который приводит к огромным дефицитам во всех бюджетах федеральных земель. Мы находимся в состоянии абсолютного бюджетного кризиса", - резюмировал Кречмер.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, 82% выразили недовольство деятельностью возглавляемого им кабинета министров.
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