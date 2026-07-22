В Германии предупредили правящую коалицию о возможном поражении на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предупредил о возможном поражении правящей коалиции Германии на следующих выборах в бундестаг из-за затяжного кризиса.
- По мнению Кречмера, Германия уже семь лет находится "в состоянии упадка", сопровождающегося бегством бизнеса, потерей рабочих мест и высоким дефицитом бюджетов федеральных земель.
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) предупредил правящую коалицию Германии о возможном поражении на следующих выборах в бундестаг из-за затяжного кризиса в стране.
Политик отметил, что Германия уже семь лет находится "в состоянии упадка", сопровождающегося бегством бизнеса, потерей рабочих мест и высоким дефицитом бюджетов федеральных немецких земель.
"Страна движется по катастрофическому пути, который приводит к огромным дефицитам во всех бюджетах федеральных земель. Мы находимся в состоянии абсолютного бюджетного кризиса", - резюмировал Кречмер.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, 82% выразили недовольство деятельностью возглавляемого им кабинета министров.