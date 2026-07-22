В Германии предупредили правящую коалицию о возможном поражении на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предупредил о возможном поражении правящей коалиции Германии на следующих выборах в бундестаг из-за затяжного кризиса.

По мнению Кречмера, Германия уже семь лет находится "в состоянии упадка", сопровождающегося бегством бизнеса, потерей рабочих мест и высоким дефицитом бюджетов федеральных земель.

БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) предупредил правящую коалицию Германии о возможном поражении на следующих выборах в бундестаг из-за затяжного кризиса в стране.

"Люди должны почувствовать, что что-то меняется, поэтому федеральное правительство ( ФРГ - ред.) должно наконец-то ускорить темпы. В противном случае я предвижу мрачные перспективы на следующих выборах в бундестаг", - заявил Кречмер в интервью газете Handelsblatt.

Политик отметил, что Германия уже семь лет находится "в состоянии упадка", сопровождающегося бегством бизнеса, потерей рабочих мест и высоким дефицитом бюджетов федеральных немецких земель.

"Страна движется по катастрофическому пути, который приводит к огромным дефицитам во всех бюджетах федеральных земель. Мы находимся в состоянии абсолютного бюджетного кризиса", - резюмировал Кречмер.