Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси скончался на 85-м году жизни.

Причиной смерти стал инсульт, состояние здоровья Вулси ухудшалось из-за "гаванского синдрома".

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Вулси, возглавлявший американскую разведку в середине 1990-х годов, скончался на 85-м году, сообщает газета Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Вулси, возглавлявший американскую разведку в середине 1990-х годов, скончался на 85-м году, сообщает газета Washington Post

« Джеймс Вулси -младший … возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации (президента Билла – ред.) Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, — скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне. Ему было 84 года", - пишет издание.

Как сообщает газета, причиной смерти стал инсульт, при этом в последние годы состояние здоровья Вулси ухудшалось из-за так называемого "гаванского синдрома", о котором рассказывала его супруга.

Согласно его биографии на сайте сухопутных войск, Вулси занимал высокие посты при четырех президентах США — от Джимми Картера до Билла Клинтона. В разные годы он был советником на переговорах по Договору об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), главным юрисконсультом комитета сената по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

Вулси также выступал послом США на переговорах по ДОВСЕ в Вене и делегатом на встречах с СССР по СНВ в Женеве в 80-е годы. С 1993 по 1995 год он возглавлял ЦРУ.