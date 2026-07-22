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Умер экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси - РИА Новости, 22.07.2026
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23:03 22.07.2026 (обновлено: 23:04 22.07.2026)
Умер экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси

WP: Джеймс Вулси, возглавлявший ЦРУ в 1990-х годах, умер на 85-м году жизни

© AP PhotoДжеймс Вулси
Джеймс Вулси - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo
Джеймс Вулси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси скончался на 85-м году жизни.
  • Причиной смерти стал инсульт, состояние здоровья Вулси ухудшалось из-за "гаванского синдрома".
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Вулси, возглавлявший американскую разведку в середине 1990-х годов, скончался на 85-м году, сообщает газета Washington Post.
«
"Джеймс Вулси-младший … возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации (президента Билла – ред.) Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, — скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне. Ему было 84 года", - пишет издание.
Как сообщает газета, причиной смерти стал инсульт, при этом в последние годы состояние здоровья Вулси ухудшалось из-за так называемого "гаванского синдрома", о котором рассказывала его супруга.
Согласно его биографии на сайте сухопутных войск, Вулси занимал высокие посты при четырех президентах США — от Джимми Картера до Билла Клинтона. В разные годы он был советником на переговорах по Договору об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), главным юрисконсультом комитета сената по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.
Вулси также выступал послом США на переговорах по ДОВСЕ в Вене и делегатом на встречах с СССР по СНВ в Женеве в 80-е годы. С 1993 по 1995 год он возглавлял ЦРУ.
Вулси участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала в истории ЦРУ, связанного с арестом Олдрича Эймса. Высокопоставленный сотрудник контрразведки по утверждению прокуроров США девять лет работал на Москву, за что получил пожизненный срок и скончался в американской тюрьме в январе этого года.
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