В ДНР два человека погибли и десять пострадали из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Два человека погибли, еще десять мирных жителей пострадали в ДНР из-за атак украинских дронов.

Повреждения зафиксированы в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.

В городе Селидово мужчина подорвался на ПФМ «Лепесток», у него ранения средней степени тяжести.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 10 пострадали в среду в ДНР из-за атак украинских дронов, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и детонации ВОП", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что на автодороге Донецк - Амвросиевка при атаке на автомобиль погибли мужчина и женщина. Кроме того, в Горловке на остановке общественного транспорта ранены двое мужчин. Также пострадали работники коммунального предприятия: две женщины и трое мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна женщина.

Пушилин отметил, что в Шахтерске ранен мужчина. В городе Селидово на приусадебном участке мужчина подорвался на ПФМ "Лепесток", у него ранения средней степени тяжести

"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавил глава республики.