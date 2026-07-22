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В ДНР два человека погибли и десять пострадали из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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В ДНР два человека погибли и десять пострадали из-за атак дронов ВСУ

Пушилин: при атаках дронов ВСУ в ДНР погибли два человека, 10 пострадали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли, еще десять мирных жителей пострадали в ДНР из-за атак украинских дронов.
  • Повреждения зафиксированы в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.
  • В городе Селидово мужчина подорвался на ПФМ «Лепесток», у него ранения средней степени тяжести.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 10 пострадали в среду в ДНР из-за атак украинских дронов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и детонации ВОП", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что на автодороге Донецк - Амвросиевка при атаке на автомобиль погибли мужчина и женщина. Кроме того, в Горловке на остановке общественного транспорта ранены двое мужчин. Также пострадали работники коммунального предприятия: две женщины и трое мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна женщина.
Пушилин отметил, что в Шахтерске ранен мужчина. В городе Селидово на приусадебном участке мужчина подорвался на ПФМ "Лепесток", у него ранения средней степени тяжести
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавил глава республики.
Подчеркивается, что повреждения зафиксированы в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.
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