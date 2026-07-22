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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье - РИА Новости, 22.07.2026
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожье прогремели взрывы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает агентство Укринформ.
Запорожье раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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