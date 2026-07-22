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Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки за отказ открыть дверь - РИА Новости, 22.07.2026
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Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки за отказ открыть дверь

РИА Новости: диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки в Родинском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диверсионно-разведывательная группа, зашедшая в город Родинское в Донецкой Народной Республике после его освобождения, закидала гранатами дом пожилой женщины.
  • Пожилая женщина отказалась открыть дверь диверсантам.
  • Диверсанты также заходили к другой знакомой местной жительницы.
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа, зашедшая в город Родинское в Донецкой Народной Республике после его освобождения, закидала гранатами дом пожилой женщины, которая отказалась открыть им дверь, сообщила РИА Новости местная жительница.
Женщина, попросившая не раскрывать ее личность из соображений безопасности и опасений за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, рассказала, что погибшая пенсионерка была матерью ее коллеги, которая переехала вглубь Украины. Она проживала в частном секторе Родинского.
«
"Когда уже Родинское под Россией было, забежали хохлы, видно, какая-то группа... Нам повезло, что наша хата уже без крыши стояла, они мимо нас прошли. Они по Пионерскому (переулку - ред.), вот где-то жила ее мать, она не открыла, начали кричать: "Если не выйдете, закидаем гранатами"... Ее закидали гранатами", — сказала беженка.
Собеседница агентства добавила, что та же группа диверсантов заходила к еще одной ее знакомой.
Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.
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