Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки за отказ открыть дверь

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"Когда уже Родинское под Россией было, забежали хохлы, видно, какая-то группа... Нам повезло, что наша хата уже без крыши стояла, они мимо нас прошли. Они по Пионерскому (переулку - ред.), вот где-то жила ее мать, она не открыла, начали кричать: "Если не выйдете, закидаем гранатами"... Ее закидали гранатами", — сказала беженка.