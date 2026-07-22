В июне дроны ВСУ атаковали Белгородскую область более 7,5 тысячи раз

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. ВСУ в июне совершили свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а в июле - почти 11 тысяч, рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Безопасность остается самым главным вопросом. Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тысяч. Враг наращивает интенсивность, но и мы не стоим на месте", - написал Шуваев в Telegram-канале .

Как подчеркнул врио губернатора, бойцы работают ежедневно, сбивая сотни беспилотников. Ключевым достижением он назвал снижение стоимости одного из типов дронов-перехватчиков в 10 раз, что, по его словам, позволяет на ту же сумму закупать в разы больше средств защиты и отвечать на возросшие угрозы.