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В июне дроны ВСУ атаковали Белгородскую область более 7,5 тысячи раз - РИА Новости, 22.07.2026
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19:48 22.07.2026 (обновлено: 19:49 22.07.2026)
В июне дроны ВСУ атаковали Белгородскую область более 7,5 тысячи раз

Шуваев: ВСУ в июне совершили более 7,5 тысячи атак БПЛА на Белгородскую область

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне ВСУ совершили свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а в июле — почти 11 тысяч.
  • Врио губернатора Александр Шуваев отметил снижение стоимости одного из типов дронов-перехватчиков в 10 раз.
  • Плотность ПВО в регионе наращивается, работа с Минобороны России идет ежедневно, отряды «БАРС-Белгород» и «Орлан» усиливаются.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. ВСУ в июне совершили свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а в июле - почти 11 тысяч, рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.
«

"Безопасность остается самым главным вопросом. Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тысяч. Враг наращивает интенсивность, но и мы не стоим на месте", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Как подчеркнул врио губернатора, бойцы работают ежедневно, сбивая сотни беспилотников. Ключевым достижением он назвал снижение стоимости одного из типов дронов-перехватчиков в 10 раз, что, по его словам, позволяет на ту же сумму закупать в разы больше средств защиты и отвечать на возросшие угрозы.
"Плотность ПВО наращивается, работа с Минобороны России идет ежедневно, отряды "БАРС-Белгород" и "Орлан" усиливаются", - отметил Шуваев.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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