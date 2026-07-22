Эксперт оценил влияние кадровых перестановок в ВСУ на ход боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что кадровые перестановки в ВСУ носят ситуативный и конъюнктурный характер и не смогут повлиять на динамику боевых действий.

По оценке Коротченко, критическим фактором, влияющим на динамику боевых действий и возможности киевского режима, является военно-техническая помощь со стороны ведущих государств, членов Евросоюза, а также Великобритании.

Эксперт отметил необходимость наращивания российских ударов по портовой инфраструктуре Украины, военным производствам и объектам электрогенерации, а также уничтожения подземных газохранилищ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кадровые перестановки в ВСУ носят ситуативный и конъюнктурный характер и не смогут повлиять на динамику боевых действий, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Владимир Зеленский подписал в среду указы о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого.

"Перестановки в руководстве ВСУ носят характер ситуативного реагирования на изменения текущей политической конъюнктуры, связанной как с внутриукраинскими политическими процессами, так во взаимоотношениях киевского режима со своими западными кураторами. Они ни на что не влияют с точки зрения оказания воздействия на ход и динамику боевых действий", - сказал Коротченко.

По его оценке, критическим фактором, влияющим на динамику боевых действий и возможности киевского режима, является военно-техническая помощь со стороны ведущих государств, членов Евросоюза, а также Великобритании.

Речь о поставках дальнобойных средств ведения вооруженной борьбы, в первую очередь, дронов самолетного типа, комплектующих к ним, в частности, блоков электронной аппаратуры, а также крылатых ракет большой дальности.

С точки зрения разведобеспечения и целеуказания киевский режим функционирует в тесной взаимосвязи с органами военного планирования ведущих стран НАТО, в первую очередь Великобритании, Франции Германии, отметил аналитик.

"Ставка на цифровизацию боевых действий с использованием боевых систем и искусственного интеллекта, взаимосвязанного с поставками дронов и ракет, способных действовать в единой цифровой сетецентрической системе, является критическим фактором, определяющим возможности ВСУ по оказанию вооруженного сопротивления России", - подчеркнул Коротченко.

В этой связи эксперт отметил необходимость кратного наращивания российских ударов, во-первых, по портовой инфраструктуре Украины, чтобы в течение ближайших двух недель Киев полностью лишился поставок любых военных грузов морским путем, во-вторых, по важнейшим военным производствам и объектам электрогенерации.