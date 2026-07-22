Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил влияние кадровых перестановок в ВСУ на ход боевых действий - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 22.07.2026
Эксперт оценил влияние кадровых перестановок в ВСУ на ход боевых действий

Коротченко: замена Сырского на Драпатого не повлияет на динамику боевых действий

© Фото из личного архиваИгорь Коротченко
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото из личного архива
Игорь Коротченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что кадровые перестановки в ВСУ носят ситуативный и конъюнктурный характер и не смогут повлиять на динамику боевых действий.
  • По оценке Коротченко, критическим фактором, влияющим на динамику боевых действий и возможности киевского режима, является военно-техническая помощь со стороны ведущих государств, членов Евросоюза, а также Великобритании.
  • Эксперт отметил необходимость наращивания российских ударов по портовой инфраструктуре Украины, военным производствам и объектам электрогенерации, а также уничтожения подземных газохранилищ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кадровые перестановки в ВСУ носят ситуативный и конъюнктурный характер и не смогут повлиять на динамику боевых действий, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Владимир Зеленский подписал в среду указы о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Мирошник рассказал, как будет действовать Драпатый на посту главкома ВСУ
Вчера, 10:41
"Перестановки в руководстве ВСУ носят характер ситуативного реагирования на изменения текущей политической конъюнктуры, связанной как с внутриукраинскими политическими процессами, так во взаимоотношениях киевского режима со своими западными кураторами. Они ни на что не влияют с точки зрения оказания воздействия на ход и динамику боевых действий", - сказал Коротченко.
По его оценке, критическим фактором, влияющим на динамику боевых действий и возможности киевского режима, является военно-техническая помощь со стороны ведущих государств, членов Евросоюза, а также Великобритании.
Речь о поставках дальнобойных средств ведения вооруженной борьбы, в первую очередь, дронов самолетного типа, комплектующих к ним, в частности, блоков электронной аппаратуры, а также крылатых ракет большой дальности.
С точки зрения разведобеспечения и целеуказания киевский режим функционирует в тесной взаимосвязи с органами военного планирования ведущих стран НАТО, в первую очередь Великобритании, Франции Германии, отметил аналитик.
"Ставка на цифровизацию боевых действий с использованием боевых систем и искусственного интеллекта, взаимосвязанного с поставками дронов и ракет, способных действовать в единой цифровой сетецентрической системе, является критическим фактором, определяющим возможности ВСУ по оказанию вооруженного сопротивления России", - подчеркнул Коротченко.
В этой связи эксперт отметил необходимость кратного наращивания российских ударов, во-первых, по портовой инфраструктуре Украины, чтобы в течение ближайших двух недель Киев полностью лишился поставок любых военных грузов морским путем, во-вторых, по важнейшим военным производствам и объектам электрогенерации.
Коротченко также указал на важность уничтожения всех без исключения подземных газохранилищ с целью лишения любых факторов устойчивости Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Зеленского вынудили пожертвовать частью полномочий, заявил Мирошник
Вчера, 10:50
 
В миреВеликобританияУкраинаФранцияИгорь КоротченкоВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала