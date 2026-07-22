ВС России поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили сухогруз и балкер, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порт «Одесса».
- Для атаки было использовано высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили сухогруз и балкер, осуществляющие перевозку грузов для ВСУ в порт "Одесса", сообщило Минобороны РФ в среду.
"Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами … поражены на переходе морем сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.