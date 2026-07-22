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ВС России поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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17:44 22.07.2026 (обновлено: 17:50 22.07.2026)
ВС России поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы ВСУ

ВС России поразили доставлявшие грузы ВСУ в порт "Одесса" сухогруз и балкер

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань" в небе Украины
Дрон Герань в небе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили сухогруз и балкер, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порт «Одесса».
  • Для атаки было использовано высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили сухогруз и балкер, осуществляющие перевозку грузов для ВСУ в порт "Одесса", сообщило Минобороны РФ в среду.
"Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами … поражены на переходе морем сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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ВС России поразили места хранения военных грузов в одесском порту
Вчера, 17:50
 
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