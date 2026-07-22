Кадыров показал кадры уничтожения позиций аэромобильной бригады ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на донецком направлении были ликвидированы спецназом «Ахмата» МО РФ и батальоном БПС 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
- Боевая работа на донецком направлении ведется круглосуточно в рамках наступательных действий ВС РФ.
ГРОЗНЫЙ, 22 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации позиций 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на донецком направлении.
"Это донецкое направление. В действии — разведывательно-ударный центр спецназа "Ахмата" МО РФ и батальон БПС 3-й общевойсковой армии ВС РФ. Круглосуточно ведется боевая работа в рамках наступательных действий ВС РФ. На этот раз наши бойцы выявили и эффектно уничтожили точными ударами FPV позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, оборудованные в одной из промзон", - сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он добавил, что бойцы "последовательно и настойчиво" выслеживают и выносят укрепрайоны противника, пункты временной дислокации, точки запуска БПЛА, технику, оборудование и живую силу.
"Это именно та работа, которая непременно приведет к выполнению всех поставленных задач", - отметил он.