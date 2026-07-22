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Кадыров показал кадры уничтожения позиций аэромобильной бригады ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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16:51 22.07.2026
Кадыров показал кадры уничтожения позиций аэромобильной бригады ВСУ

Кадыров показал кадры уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ

© Kadyrov_95/TelegramКадры ударов по точкам запуска и пункту временной дислокации ВСУ на донецком направлении
Кадры ударов по точкам запуска и пункту временной дислокации ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Kadyrov_95/Telegram
Кадры ударов по точкам запуска и пункту временной дислокации ВСУ на донецком направлении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на донецком направлении были ликвидированы спецназом «Ахмата» МО РФ и батальоном БПС 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
  • Боевая работа на донецком направлении ведется круглосуточно в рамках наступательных действий ВС РФ.
ГРОЗНЫЙ, 22 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации позиций 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на донецком направлении.
"Это донецкое направление. В действии — разведывательно-ударный центр спецназа "Ахмата" МО РФ и батальон БПС 3-й общевойсковой армии ВС РФ. Круглосуточно ведется боевая работа в рамках наступательных действий ВС РФ. На этот раз наши бойцы выявили и эффектно уничтожили точными ударами FPV позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, оборудованные в одной из промзон", - сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он добавил, что бойцы "последовательно и настойчиво" выслеживают и выносят укрепрайоны противника, пункты временной дислокации, точки запуска БПЛА, технику, оборудование и живую силу.
"Это именно та работа, которая непременно приведет к выполнению всех поставленных задач", - отметил он.
Удары по позициям ВСУ на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Кадыров показал кадры ударов по позициям ВСУ на харьковском направлении
8 апреля, 16:22
 
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