Кадыров показал кадры уничтожения позиций аэромобильной бригады ВСУ

Он добавил, что бойцы "последовательно и настойчиво" выслеживают и выносят укрепрайоны противника, пункты временной дислокации, точки запуска БПЛА, технику, оборудование и живую силу.

"Это именно та работа, которая непременно приведет к выполнению всех поставленных задач", - отметил он.