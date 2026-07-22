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При атаках ВСУ на Брянскую область погиб один человек - РИА Новости, 22.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 22.07.2026 (обновлено: 15:58 22.07.2026)
При атаках ВСУ на Брянскую область погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб, двое пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область.
БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены от ударов со стороны ВСУ в трех районах Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Продолжаются подлые атаки украинских нацистов по жителям приграничья. В поселке Картушин Стародубского района в результате атаки БПЛА погиб 61-летний мужчина. С помощью РСЗО "Град" ВСУ ударили по Белой Березке Трубчевского района. Ранение получила 75-летняя женщина… В Суземке в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадал 70-летний мужчина", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Врио губернатора уточнил, что в Белой Березке полностью уничтожен частный жилой дом и два гаража, а также повреждены здание Дома культуры и многоквартирный дом.
"Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Пострадавшим — скорейшего выздоровления!" - добавил Ковальчук.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныЕгор Ковальчук
 
 
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