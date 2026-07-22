При атаках ВСУ на Брянскую область погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Один человек погиб, двое пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область.

БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены от ударов со стороны ВСУ в трех районах Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Продолжаются подлые атаки украинских нацистов по жителям приграничья. В поселке Картушин Стародубского района в результате атаки БПЛА погиб 61-летний мужчина. С помощью РСЗО "Град" ВСУ ударили по Белой Березке Трубчевского района. Ранение получила 75-летняя женщина… В Суземке в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадал 70-летний мужчина", - написал Ковальчук в канале на платформе " Макс ".

Врио губернатора уточнил, что в Белой Березке полностью уничтожен частный жилой дом и два гаража, а также повреждены здание Дома культуры и многоквартирный дом.