Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кореневском и Беловском районах курского приграничья два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.
- Они получили слепые осколочные ранения и были направлены в Курскую областную больницу.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Два человека ранены в результате ударов дронов ВСУ в Кореневском и Беловском районах курского приграничья, им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он уточнил, что у обоих раненых слепые осколочные ранения.
"Им оказана первая помощь, доставляем их в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал губернатор.
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22 июня 2022, 17:18