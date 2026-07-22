Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кореневском и Беловском районах курского приграничья два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.

Они получили слепые осколочные ранения и были направлены в Курскую областную больницу.

КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Два человека ранены в результате ударов дронов ВСУ в Кореневском и Беловском районах курского приграничья, им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Два человека ранены в курском приграничье. Из-за удара дрона в селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний молодой человек", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что у обоих раненых слепые осколочные ранения.