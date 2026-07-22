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Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.07.2026
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12:56 22.07.2026 (обновлено: 13:01 22.07.2026)
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на курское приграничье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кореневском и Беловском районах курского приграничья два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.
  • Они получили слепые осколочные ранения и были направлены в Курскую областную больницу.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Два человека ранены в результате ударов дронов ВСУ в Кореневском и Беловском районах курского приграничья, им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Два человека ранены в курском приграничье. Из-за удара дрона в селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний молодой человек", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у обоих раненых слепые осколочные ранения.
"Им оказана первая помощь, доставляем их в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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