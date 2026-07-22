ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и двум округам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам.
- Пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется, сообщил оперштаб региона.
Ранее в среду дважды была объявлена ракетная опасность на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, она длилась около 20 минут.
Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях, добавили в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18