ВСУ атаковали Белгородскую область

По данным оперштаба, в результате атак БПЛА разрушения зафиксированы в селе Безлюдовка Шебекинского округа, в селе Никольское и поселке Октябрьский Белгородского округа, в селе Посохово Валуйского округа, в селах Доброе и Смородино Грайворонского округа, в селе Сергиевка Краснояружского округа и в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Повреждены микроавтобус, девять частных домовладений, два коммерческих объекта, техническое сооружение и 10 автомобилей.