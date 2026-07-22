ВСУ атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удары дронами по шести муниципалитетам Белгородской области.
- Повреждены десятки домов и автомобилей, предварительно, пострадавших нет.
- Разрушения зафиксированы в нескольких селах и поселках региона.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удары дронами по шести муниципалитетам Белгородской области, повредив десятки домов и автомобилей, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
"Шесть муниципалитетов атакованы ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино от ударов FPV-дронов разбиты окна в трех частных домах, повреждены кровли двух цехов предприятия, легковой и грузовой автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
По данным оперштаба, в результате атак БПЛА разрушения зафиксированы в селе Безлюдовка Шебекинского округа, в селе Никольское и поселке Октябрьский Белгородского округа, в селе Посохово Валуйского округа, в селах Доброе и Смородино Грайворонского округа, в селе Сергиевка Краснояружского округа и в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Повреждены микроавтобус, девять частных домовладений, два коммерческих объекта, техническое сооружение и 10 автомобилей.
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