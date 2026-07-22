ВСУ атаковали кормовоз в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали кормовоз в Климовском районе Брянской области с помощью БПЛА.
- Водитель не пострадал, но техника получила повреждения.
БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали кормовоз в Климовском районе Брянской области, водитель не пострадал, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В Климовском районе сегодня при разгрузке кормов была совершена атака БПЛА на кормовоз… водитель не пострадал", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По словам Ковальчука, техника получила повреждения.
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