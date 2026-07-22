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Два человека пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область - РИА Новости, 22.07.2026
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10:38 22.07.2026
Два человека пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область

В Брянской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на предприятии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека получили ранения при атаках ВСУ на Климовский и Погарский районы Брянской области.
  • На одном из объектов предприятия вспыхнул пожар.
БРЯНСК, 22 июл - РИА Новости. Два человека ранены при атаках ВСУ на два района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"ВСУ продолжают атаки на мирных жителей. В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ "Мираторг". Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что на одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКлимовский районПогарский районЕгор КовальчукВооруженные силы Украины
 
 
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