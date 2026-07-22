Два человека пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область

БРЯНСК, 22 июл - РИА Новости. Два человека ранены при атаках ВСУ на два района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Врио губернатора добавил, что на одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь.